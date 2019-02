Proposta di legge contro ludopadia in Consiglio

Una proposta di legge contro la ludopatia predisposta dalla quinta Commissione consiliare sulla base di un testo presentato dai gruppi UV e UVP e la petizione popolare per il mantenimento degli impianti sciistici di Antagnod-Ayas sono due dei temi che saranno discussi mercoledì 6 e giovedì 7 marzo prossimi in Consiglio regionale. All'ordine del giorno della seduta sono iscritti 65 oggetti, tra cui 13 interrogazioni, 20 interpellanze, 21 mozioni, 3 risoluzioni e 1 proposta di legge. Tra i temi affrontati dalla interrogazioni: la fornitura di presidi medici ai malati di diabete mellito da parte dell'Azienda Usl (Lega e Mouv'), i provvedimenti assunti nei confronti del Comune di Aosta a seguito dell'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta e i costi sostenuti dalle Amministrazioni comunali per il servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri (Lega), le iniziative per la realizzazione di sistemi di conservazione della neve e la previsione nella bozza di variazione del bilancio 2019 di risorse economiche da destinare alle problematiche sollevate dal Corpo forestale della Valle d'Aosta (Mouv) e le problematiche inerenti alla gestione del servizio di Pronto soccorso dell'Ospedale Parini (M5s). Tra le interpellanze il gruppo ADU-VdA chiede chiarimenti sulle assegnazioni di risorse professionali al Convitto Federico Chabod. Diverse le mozioni iscritte. Tra queste quella del gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne che invitare il Consigliere Augusto Rollandin a rassegnare le dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio regionale.