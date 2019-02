Lega, vero problema è causa e responsabilità del debito sanità

Il problema dei 38,8 milioni di euro dovuti dalla Valle d'Aosta per la mobilità sanitaria "è relativo non tanto alla definizione delle modalità di pagamento, quanto alle cause e alle responsabilità del debito accumulato in questi anni". Lo afferma la Lega Vallée d'Aoste, replicando alle dichiarazioni dell'assessore regionale Mauro Baccega che aveva lamentato il fatto che il contenzioso con lo Stato non fosse ancora chiuso contrariamente a quanto affermato. "I 38,8 milioni di euro richiesti, relativi al periodo compreso tra il 1997 e il 2004, - aggiunge la Lega - non sono dovuti allo Stato bensì alle Regioni in quanto relativi al pagamento di prestazioni sanitarie eseguite fuori Valle". Secondo il Carroccio "la definizione delle modalità di pagamento dovrà essere stabilita in seno alla conferenza Stato-Regioni e proprio per questo motivo tali debiti non potevano far parte delle trattative condotte per addivenire all'Accordo con lo Stato, concluso nel mese di novembre".

"Inoltre - aggiunge la Lega Vallée d'Aoste - i presunti ritardi nella definizione della variazione di bilancio non sono in alcun modo imputabili alla questione della mobilità sanitaria interregionale. Il ritardo accumulato in realtà è relativo alla mancata approvazione della micro struttura organizzativa e all'attuale mancanza dei numeri della maggioranza in Consiglio regionale".