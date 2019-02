Premio Donna anno, candidature entro 1/3

Scadono il primo marzo i termini per la presentazione delle candidature alla 21/a edizione del Premio internazionale 'La Donna dell'Anno', promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta. La manifestazione quest'anno è dedicata alle "donne resilienti", ovvero "le donne in rinascita, quelle che hanno mostrato resistenza agli urti della vita senza spezzarsi e che si sono riadattate a quest'epoca segnata da crisi economica, traumi, terrorismo e grandi flussi migratori, magari in un altro modo e sotto altre forme".

"In vent'anni di Premio - afferma il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini - abbiamo conosciuto moltissime donne che, grazie al loro impegno quotidiano, alla loro forza di volontà, alla loro profonda umanità contribuiscono a rendere il mondo un posto migliore. Con questo Premio, l'Assemblea legislativa valdostana vuole affiancarsi al loro lavoro, perché per noi la solidarietà non è solo un sentimento, è un dovere". Il Premio ammonta a 20.000 euro a cui si aggiunge il riconoscimento 'Popolarità' (15.000 euro) che sarà assegnato alla finalista più votata dal pubblico tramite il sito internet del Consiglio regionale. La terza finalista avrà infine un premio di 10.000 euro. ulteriore riconoscimento è attribuito dal Soroptimist International Club Valle d'Aosta che assegna un premio di 3.000 euro "con valenza prettamente umanitaria". La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 31 maggio ad Aosta.