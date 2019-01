Adu-Rc-M5s,solita tecnica rinvio su tassa rifiuti

"In tema di rifiuti la nuova maggioranza adotta la solita tecnica del rinvio per non assumere nessuna decisione, mentre la Tari aumenta a dismisura, svuotando le tasche dei nostri concittadini, e la discarica si riempie sempre di più". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri dei gruppi Ambiente Diritti Uguaglianza VdA, Rete Civica-Alliance Citoyenne e Movimento 5 Stelle commentando così l'esito del voto sulla mozione riguardante le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e per il conferimento dell'organico.

"L'iniziativa - aggiungono - era finalizzata a dare un indirizzo alla Giunta regionale per incentivare maggiormente chi separa di più i rifiuti, nell'ottica del concreto rispetto dell'ambiente, premiando con gli utili derivanti dall'uso del biogas (vendita di elettricità e calore) chi fa più differenziata e non, come avviene attualmente, chi produce più rifiuti indifferenziati. La maggioranza, ancorché sollecitata a emendare la proposta e contribuire all'approvazione di un atto condiviso di indirizzo alla Giunta in questa direzione, ha preferito applicare in modo acritico la legge del più forte, esprimendosi con l'astensione e rinviando a future discussioni in Commissione eventuali modificazioni. Questa mozione era già stata iscritta all'ordine del giorno del 5 dicembre, oltre un mese fa: il tempo per approfondire in Commissione c'è già stato, ma non se ne è fatto nulla".