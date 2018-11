Ok da 5/a commissione a due norme

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - Via libera della quinta Commissione 'Servizi sociali' a due progetti di legge sullo svolgimento della prova di francese alla maturità e sull'azzardopatia. Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale il 4 settembre scorso riguarda la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta. Il testo, sul quale sono stati depositati alcuni emendamenti dall'Assessore regionale all'istruzione e del quale è relatore Luca Distort (Lega VdA), è stato licenziato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Uv, Uvp e Alpe. La seconda iniziativa legislativa - la proposta di legge presentata dai gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 Stelle, Mouv', Impegno Civico, Alpe e sottoscritta dalla Consigliera Rini (GM) - modifica i termini per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. Sul testo, di cui è relatore il Consigliere Andrea Manfrin (Lega VdA), è stato espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo UV.

"Esprimo soddisfazione per il parere favorevole su entrambi i provvedimenti - riferisce il vicepresidente della Commissione Andrea Manfrin - e in particolare sulla proposta di legge che escluderà la presenza del gioco d'azzardo dai luoghi sensibili della nostra regione e che tutelerà le persone più fragili dall'incubo della ludopatia". (ANSA).