Anpi e Consiglio Valle ricordano Anna Cisero Dati

La staffetta partigiana Anna Cisero Dati, deceduta un anno fa, sarà ricordata sabato 24 novembre, alle 17, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, nel corso di una serata organizzata dal Consiglio Valle e dall'Anpi, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e società contemporanea in Valle d'Aosta. A ripercorrere l'attività partigiana e il costante impegno sociale di Anna Cisero Dati, saranno gli interventi di Paolo Momigliano Levi, ricercatore dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, e di Carla Nespolo, Presidente nazionale dell'Anpi, la lettura di brani a cura delle nipoti, la proiezione di video interviste, a cura di Francesca Schiavon e Stefano Viaggio, oltre agli interventi musicali a cura dei Trouveur Valdotèn con Alberto Visconti. Sono anche previsti gli indirizzi di saluto del Presidente dell'Assemblea reginale, Antonio Fosson, e del Presidente dell'ANPI Valle d'Aosta, Nedo Vinzio.