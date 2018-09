Ordini professionali in 3/a commissione

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha effettuato un'audizione dei rappresentanti degli Ordini professionali in merito alle tematiche di propria competenza. "Si è trattato di un incontro molto proficuo - riferisce il presidente di Commissione Luca Distort - perché sono stati messi sul tavolo vari argomenti, declinati in modo costruttivo e concreto. Ottimo è stato anche lo spirito di contributo reciproco emerso nel confronto tra i professionisti e i Commissari: due mondi che, a mio parere, oggi hanno dimostrato di saper dialogare".

"Le problematiche affrontate - prosegue Distort - investono fondamentalmente due ambiti: il primo segue le limitazioni dell'attuale ristrettezza economica, ed è quello degli investimenti e delle rispettive coperture finanziarie per quanto riguarda il rilancio degli incarichi. Il secondo ambito, che ci vede impegnati fin da subito, è la disciplina legislativa, normativa ed applicativa, che a costo nullo o pressoché nullo ci permette di operare quei miglioramenti nell'ordinamento delle attività professionali e del mondo ad esso corollario che possono rispondere in maniera efficiente ed immediata alle problematiche presentate".

"La volontà mia e di tutti gli altri Commissari - conclude Distort - è di riproporre quanto prima un nuovo evento di incontro con gli Ordini professionali per ribadire lo spirito di dialogo riscontrato oggi".