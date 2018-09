Impegno civico, inutile scuola Tzamberlet

"Cauto apprezzamento per la decisione, non unanime, della Giunta di destinare gli oltre sei milioni di euro che lo Stato aveva stanziato per la realizzazione del nuovo polo scolastico, ad altri interventi più utili e urgenti" è espresso dal gruppo consiliare di Impegno civico "a seguito delle notizie emerse in questi giorni sulla 'scuola polmone' di Tzamberlet. Al contempo, i consiglieri di Impegno Civico esprimono "viva preoccupazione per le decisioni del Governo regionale in merito al futuro di Tzamberlet che rivelano ambiguità: dallo stesso comunicato stampa della Giunta si apprende che 'le risorse per la scuola di Tzamberlet erano già state tutte individuate, in alternativa al cofinanziamento statale, nell'ambito delle risorse regionali, derivanti dall'operazione di mutuo' e appare dunque chiaro che, per il momento, l'iter dell'appalto non è stato interrotto".

In conclusione Impegno Civico auspica che il Governo regionale esprima finalmente con chiarezza la sua posizione e si impegni a fermare in modo definitivo il progetto tanto inutile quanto costoso" e si augura che "l'edificio di via Torino venga al più presto sottoposto a ristrutturazione affinché la drammatica situazione dell'edilizia scolastica cittadina trovi una parziale soluzione".