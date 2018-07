Premio Volontariato, candidati entro 3 agosto

Scade alle 13 di venerdì 3 agosto 2018 il termine per la presentazione dei progetti candidati alla nona edizione del Premio regionale per il Volontariato. Lo comunica la Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che promuove la manifestazione.

Istituito nel 2010, il Premio ha come finalità "la valorizzazione del ruolo del volontario nella società" e "la diffusione della cultura della solidarietà". In particolare, "valuta le attività rivolte al miglioramento della vita, alla promozione e alla valorizzazione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo".

Tra le novità dell'edizione 2018, il numero di riconoscimenti previsti: accanto al Premio, consistente in una somma in denaro di 5.000 euro assegnata al miglior progetto sul territorio regionale, saranno assegnati cinque riconoscimenti, del valore di 4.000 euro ciascuno, a cinque progetti giudicati particolarmente meritori.

Possono candidarsi le associazioni di volontariato non-profit riconosciute, le associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, i gruppi di volontari appartenenti ad un'associazione di volontariato non-profit riconosciuta, gli enti che abbiano finalità di solidarietà sociale. Tutti questi soggetti devono operare sul territorio valdostano. Le proposte di candidatura possono essere presentate da associazioni di volontariato con sede in Valle d'Aosta, dal Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta e da enti pubblici o privati che abbiano sede in Valle d'Aosta. La consegna del premio avrà luogo a Quart, nella sede della Fondazione Sistema Ollignan, nel mese di settembre.