A Pontey altre due persone in quarantena

Salgono a cinque le famiglie in quarantena domiciliare a Pontey per l'emergenza Coronavirus.

Stamane infatti si sono aggiunte altre due persone, una delle quali ha "contatti frequenti e abituali" con lo studente universitario, proveniente da Piacenza, risultato il primo caso di Covid-19 in Valle d'Aosta. La seconda persona è temporaneamente sua ospite. L'ordinanza del sindaco impone ai due di non lasciare il domicilio per almeno 14 giorni.