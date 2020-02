Appello Unità di crisi, numero verde non per chiamate sanitarie

L'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus della Regione Valle d'Aosta ribadisce che "il numero verde 800122121 attivato per gestire l'emergenza coronavirus sul territorio regionale non risponde a richieste di tipo sanitario". Precisa quindi che "il numero è a disposizione di coloro che vogliono avere informazioni sulle procedure gestionali attuate dalla Valle d'Aosta per coordinare tutte le azioni dell'Unità di crisi", mentre "coloro che manifestano sintomi influenzali o problemi respiratori devono chiamare il 112 oppure contattare il proprio medico di base". Si ribadisce inoltre che "non devono recarsi al Pronto soccorso". La Giunta regionale ringrazia "i volontari di Protezione civile che hanno dato la disponibilità a gestire, per il tramite dell'Unità di crisi, le chiamate del numero verde, strumento che si dimostra importante per fornire informazioni sulle procedure e sui comportamenti da tenere per una corretta prevenzione".