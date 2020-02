Negativo tampone su caso sospetto in Vda

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - E' negativo il test Coronavirus sul caso sospetto registrato ieri in Valle do'Aosta. Lo ha comunicato l'unità di crisi istituita dal Governo della Regione autonoma Valle d'Aosta per la gestione dell'emergenza coronavirus sul territorio valdostano. L'esame sul tampone è stato eseguito all'Amedeo Savoia di Torino ha dato esito negativo. Il paziente era stato ricoverato all'ospedale Parini di Aosta per problemi respiratori acuti. "Tutti i test effettuati sul territorio della Valle d'Aosta - si legge in una nota - hanno quindi dato esito negativo. Il Governo regionale informa quindi che non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d'Aosta".