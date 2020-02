ConfCommercio chiede stato emergenza

In merito all'emergenza Coronavirus "ci aspettiamo dalla politica rapidi interventi per limitare, per quanto possibile, i danni che le imprese stanno subendo: chiediamo che anche per la Valle d'Aosta venga considerato lo stato di emergenza". Lo ha detto Graziano Dominidiato, presidente di ConfCommercio Valle d'Aosta, aggiungendo: "La politica valdostana deve avere presente che la Valle d'Aosta pagherà le ricadute della crisi che la sta investendo, a causa del coronavirus, il pendolarismo ed il turismo di prossimità così come le aziende valdostane che esportano e che importano dall'Italia del nord". Inoltre Confcommercio "sollecita la Regione ad assumere posizioni univoche per evitare decisioni che gettano confusione sul regolare svolgimento di iniziative culturali, sportive, ricreative".