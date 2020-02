Coronavirus, famiglia Vda in quarantena

(ANSA) - AOSTA, 25 FEB - Una famiglia valdostana di tre persone è stata messa in quarantena nell'ambito delle misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile valdostana. "Tutti e tre sono in buone condizioni - ha aggiunto - e sono stati sottoposti all'isolamento precauzionale in quanto sono transitati nelle scorse settimane in una zona colpita dal virus".