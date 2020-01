Courmayeur,corso inglese per albergatori

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - Un corso d'inglese gratuito dedicato agli operatori turistici, in una località che ha nel settore terziario il suo principale motore di sviluppo. Lo organizza la biblioteca comunale di Courmayeur su proposta del Rotary club Courmayeur-Valdigne. Tenuto dalla professoressa Maria Luisa Ferragatti e da Barry Hollingsbee, il corso si articola in un modulo per principianti e in un altro per avanzati. Il primo prevede un gruppo di dieci persone al massimo per otto lezioni che svolgeranno ad aprile e maggio, con cadenza settimanale. All'altro modulo partecipano due gruppi di cinque studenti al massimo con quattro lezioni ad aprile ed altrettante nel mese seguente.

Tutti gli incontri si svolgeranno il lunedì, dalle 14.30 alle 15.30, nella biblioteca di Courmayeur, dove mercoledì 29 gennaio è in programma una riunione di presentazione. Nell'occasione sarà presentato il corso, verranno raccolte le adesioni e sarà valutato il grado di conoscenza della lingua inglese.