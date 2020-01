Bilancio in Consiglio Valle da lunedì

Inizierà lunedì alle 15 la seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dedicata al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, al documento di economia e finanza regionale e ai disegni di legge di stabilità regionale e le sue disposizioni collegate. L'assemblea è convocata fino a mercoledì 29 gennaio e sono previste anche le sedute notturne. Nell'ordine del giorno vi è anche la presa d'atto delle relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per gli esercizi finanziari 2018-2020 e sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione speciale della Finaosta Spa per il periodo 2013-2017. La Regione si trova ora in esercizio provvisorio dopo che, a dicembre, è stata rinviata l'approvazione dei documenti finanziari. La seconda commissione consiliare 'Affari generali' ha varato un pacchetto di emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione, assieme a quelli che saranno presentati in aula.