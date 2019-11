Lanièce, preoccupa elezione diretta

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - "L'Union valdotaine ha sempre guardato con preoccupazione l'elezione diretta del presidente della Regione, perché in Valle d'Aosta abbiamo un presidente molto forte, mi sembra preoccupante l'ipotesi di un'elezione diretta del presidente-prefetto". Lo ha detto il senatore Albert Lanièce, intervenendo al congresso dell'Union Valdotaine, in corso a Gressan. La riforma elettorale, su cui le forze politiche si stanno confrontando in Consiglio regionale a partire da una bozza che prevede proprio l'elezione diretta del presidente della Regione, "deve essere discussa con la base e va portata nelle sezioni", ha aggiunto Laniece.