Per valanghe mille isolati in Valle d'Aosta

Sono circa mille le persone isolate in Valle d'Aosta a causa delle valanghe che hanno portato alla chiusura di alcune strade regionali. Le situazioni più critiche nella valle del Lys, dove Gressoney-La-Trinité è isolata a causa delle slavine che incombono sulla regionale. Interrotta anche la strada che porta a Champorcher a causa di una valanga finita sulla carreggiata. Chiuso anche il tratto finale della strada della Valsavarenche. In tutta la Regione, l'allerta meteo è arancione fino a domani a mezzanotte. Si è riunito d'urgenza il comitato viabilità.

Il punto sulla situazione è stato fatto nel pomeriggio di oggi nel corso della riunione del Comitato operativo viabilità (Cov), svoltasi nella sede della Protezione civile regionale, alla presenza del vicepresidente della Regione Renzo Testolin, dell'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy e dell'assessore al Territorio Stefano Borrello.