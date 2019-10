Manette a aggressore dipendente cooperativa

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - La Squadra Mobile della Questura di Aosta, con il personale della Volante, ha arrestato il cittadino della Guinea Bissau, di 23 anni, che era stato condannato lo scorso maggio a 11 mesi e 28 giorni di carcerazione per un'aggressione ai danni di un operatore della cooperativa La Sorgente di Aosta e per i danneggiamenti nella struttura di accoglienza. La polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione.