Cognetta, possibile risanare Casinò senza sperperare

"Sono particolarmente contento di questa decisione, perché dimostra che è possibile risanare un'azienda pubblica anche senza buttare continuamente soldi dei valdostani in un buco nero". E' questo il commento del consigliere regionale Roberto Cognetta (Mouv') dopo la decisione favorevole del Tribunale all'omologazione del concordato in continuità aziendale della Casinò de la Vallée spa. "Mi sono battuto per anni proprio per centrare questo obiettivo e sono orgoglioso del risultato ottenuto", evidenzia il consigliere Cognetta. "Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono spesi in tutto questo tempo, - aggiunge - seguendo una strada che oggi si evidenzia essere stata quella giusta. Anche se, per questo motivo, è dovuto cadere un Governo regionale".