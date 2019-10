Referendum La Thuile, sì a studio fattibilità per tunnel con la Francia

I cittadini di La Thuile hanno dato il via libera alla predisposizione di un nuovo studio di fattibilità riguardante la realizzazione di un tunnel di collegamento tra l'Italia e la Francia, nella zona del Piccolo San Bernardo. E' questo l'esito del referendum, svoltosi ieri, al quale hanno partecipato 387 elettori, il 60 per cento degli aventi diritto. Hanno votato a favore 242 persone (63%), mentre i contrari sono stati 139 (36%) e 6 le schede bianche (2%). Gli altri due quesiti della consultazione riguardavano la realizzazione di una variante alla strada statale 26 (83% sì, 17% no) e la costruzione di un campo da golf (59% sì, 39% no e 2% schede bianche).