Auto si ribalta, grave un minorenne

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 26, a Sarre, e sono stati trasportati all'Ospedale Parini di Aosta.



Uno di loro, un minorenne, è giudicato dai sanitari in gravi condizioni ed è ricoverano nel reparto di rianimazione. I tre stavano partecipando alla locale festa dei coscritti.



L'auto su cui viaggiavano, una Fiat Panda, si è ribaltata per cause ancora da definire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra taglio, gli agenti della polizia locale e gli operatori 118.