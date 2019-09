Infanzia: Aosta, riaprono La Farfavola e L'Apeluna

Chiusi a fine 2018, dal primo ottobre prossimo saranno di nuovo aperti ad Aosta 'La Farfavola' e 'L'Ape Luna', due 'presidi di quartiere', da 16 posti ciascuno, destinati alla prima infanzia, dai sei mesi ai tre anni di età. Il primo si trova nel quartiere Cogne, in via Pollio Salimbeni, l'altro nel quartiere Dora, in via Valli Valdostane. Si tratta di un intervento sperimentale frutto di una co-progettazione tra il Comune e la cooperativa sociale 'La sorgente'.

La proposta punta a coniugare la completezza dell'offerta dell'asilo nido alla flessibilità dei servizi di 'garderie'. A occuparsi dell'accoglienza e dell'assistenza sarà il personale della cooperativa. Il servizio durerà fino al settembre 2020 e sarà prorogabile di un ulteriore anno. Le famiglie potranno acquistare pacchetti di ore oppure fruire del servizio con modalità simili agli asili nido. Non mancheranno poi altri servizi, come la ludoteca prevista alla Farfavola.