Union valdotaine a congresso il 16 novembre

Per "rilanciare l'attività e ridefinire le linee programmatiche" l'Union valdotaine celebrerà il proprio congresso il 16 novembre prossimo a Pont-Saint-Martin. E' quanto scrive in una nota il Comité fédéral del movimento. Quanto al dibattito sulla riforma elettorale regionale, sollecitata nei giorni scorsi dal movimento Rete civica, alleato di maggioranza, l'Uv "conferma la necessità di lavorare per definire delle priorità che siano incisive e concrete per il valdostani, in particolare l'elaborazione del bilancio 2020 e la necessità di arrivare, nel più breve tempo possibile, alla definizione di una legge elettorale comunale".