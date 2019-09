Cerimoniale e comunicazione, convegno ad Aosta

"Cerimoniale e Comunicazione istituzionale: nuove prospettive e buone prassi a confronto" è il titolo di un convegno in programma il 20 e 21 settembre ad Aosta "con l'intento di promuovere il ruolo e il profilo delle Istituzioni attraverso la collaborazione tra Uffici stampa e cerimoniale" e trattando anche "di business etiquette e di cerimoniale contemporaneo". I lavori si svolgeranno nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

Tra i relatori Tiziana Busato, docente esperta in Business Etiquette e Relazioni internazionali, Barbara Ronchi della Rocca, giornalista, scrittrice ed esperta di Bon Ton, Sandra Bovo e Anna Fosson per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Daniela Bartoli e Fabio Malagnino per il Consiglio Regionale del Piemonte, Helen Seehauser per il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, Davide Pacca e Pierfrancesco Gallizzi per la Regione Lombardia e Giorgio Falconi per la Regione Autonoma della Sardegna.