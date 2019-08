Biotestamento in aumento in Valle d'Aosta, 178 nel 2019

Sono in aumento in Valle d'Aosta le dichiarazioni di biotestamento che, nel primo semestre del 2019, sono state 178 contro i 231 dello scorso anno. I Comuni che le hanno raccolte sono 39 su 74. Ad Aosta sono 152, Sarre 28 e Quart 27. "I numeri sono in crescita costante e l'obiettivo più importante è porre le condizioni per una scelta meditata e consapevole", commenta Franco Manes, presidente del Celva.

"Proprio per questo motivo - aggiunge - il Celva sostiene da tempo, nell'ambito di un articolato progetto, le iniziative che favoriscono il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento".