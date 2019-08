Adu, con sicurezza bis verso baratro democrazia

"Con la scellerata approvazione del decreto sicurezza bis galoppiamo sempre più velocemente verso il baratro della democrazia". Lo scrive in una nota il movimento Ambiente Diritti Uguaglianza VdA. "Cosa ne pensino i leghisti e i loro satelliti è noto e sempre più irricevibile nella gravità delle disumane posizioni a cui la storia stessa presenterà presto il conto, - aggiunge Adu - ma che i 5stelle - anche attraverso la deputata Tripodi - abbiano votato questo ennesimo obbrobrio giuridico, questa arma di distrazione di massa (si dà in pasto ai bassi istinti popolari la maschia risposta alle odiate ONG per nascondere il vero obiettivo, economico tanto per cambiare, di soffocare i movimenti di protesta, primo fra tutti il No-Tav), dà la misura dello snaturamento del movimento dove si nascondono i veri kapó di Salvini". Adu giudica "grave" "anche l'astensione del senatore Lanièce, eletto con i voti del Pd".