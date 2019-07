Artigianato, al via 66/a Mostra concorso

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Si è aperta oggi in piazza Chanoux, ad Aosta, la 66/a edizione della Mostra concorso dell'artigianato valdostano di tradizione. Prologo della Foire d'Eté, l'allestimento, che presenta 180 opere in legno, in ferro battuto, mobilio, oro, vetro, rame e tessuto, rimarrà aperto fino al 28 luglio. Una delle novità di quest'anno riguarda l'istituzione di tema speciale per la realizzazione del Trofeo Mezzalama. Agli artigiani è anche stata data la possibilità di esporre, in via sperimentale, manufatti artistico creativi, prodotti in essenze lignee ammesse, che non rientrano nelle categorie previste dal Concorso. La kermesse aostana dedicata all'artigianato proseguirà dal primo al 4 agosto con l'Atelier des Metiers, a cui parteciperanno i professionisti del settore, e il 3 agosto con la Foire d'Été che coinvolgerà 443 artigiani.