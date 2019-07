Tour: Valle d'Aosta si candida a tappa per 2021

Una tappa transfrontaliera del Tour de France che nel 2021, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Maurce Garin, tocchi la Valle d'Aosta, il Valais svizzero e la Haute Tarantaise, in Francia. Questa la proposta emersa oggi nel corso di una riunione tenutasi nell'Hospice du Petit Saint Bernard tra i rappresentanti istituzionali delle tre regioni che hanno deciso di istituire un comitato organizzatore internazionale.

"Abbiamo aggiunto un tassello alla candidatura per il passaggio del Tour de France in Valle d'Aosta, - spiega l'assessore allo sport e turismo, Laurent Viérin - candidatura che aveva già visto la sinergia tra la nostra Regione e il Valais, a cui si aggiunge adesso la parte francese rappresentata dalla Haute Tarentaise". Secondo Viérin una tappa del Tour attorno al Monte Bianco "permetterà di valorizzare i territori di montagna, puntando sullo sport come veicolo di promozione turistico, culturale, economico e rurale".