Calcio, giovanile Torino in ritiro a Morgex

La squadra giovanile del Torino sarà in ritiro a Morgex (Aosta) dal primo al 14 agosto prossimi. L'organizzazione rientra in un accordo promozionale tra la Regione Valle d'Aosta e il club per il quale sono stati stanziati oggi 76 mila euro. E' prevista, tra l'altro, la veicolazione dell'immagine e del logo della regione durante le partite casalinghe di serie A.