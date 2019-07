Fumo da un bus nel tunnel del Monte Bianco, 67 evacuati

Il Traforo del Monte Bianco è stato riaperto dopo la chiusura dovuta alla fuoriuscita di fumo da un autobus guasto. Le 67 persone che viaggiavano sul mezzo sono state prima messe in sicurezza all'interno di un rifugio e poi evacuate dal tunnel. Non si registra alcun ferito.(ANSA).





Un pullman di linea a due piani diretto in Italia è rimasto bloccato a causa di un guasto all'interno del traforo del Monte Bianco, a 6,5 km dall'imbocco francese. Il veicolo ha emesso del fumo e non è più ripartito. Il traforo è stato chiuso e le 67 persone a bordo dell'autobus sono state fatte evacuare. Sono in buone condizioni e si trovano ora sul lato italiano della galleria. E' in corso il traino del mezzo in panne. Il guasto si è verificato verso le 15.