In fila all'imbarco ruba Rolex, denunciata Ad Cogne

Approfitta della disattenzione di una passeggera davanti a lei all'aeroporto di Torino Caselle ai controlli prima dell'imbarco e ruba un orologio Rolex Datejust in acciaio, oro e brillanti da 8mila euro e un bracciale di Tiffany da mille euro. La donna, Monica Pirovano, amministratrice delegata della Cogne acciai speciali di Aosta, è stata denunciata dalla Polaria per furto aggravato. Gli agenti sono risaliti a lei grazie alle banche dati relative ai passeggeri e alle immagini di sorveglianza dell'aeroporto: le telecamere l'hanno ripresa mentre, in coda ai controlli di sicurezza, ha preso dalla vaschetta porta oggetti l'orologio e il bracciale della signora davanti. E poi li ha indossati prima di imbarcarsi. La derubata, diretta in Sardegna con la famiglia, era convinta che i preziosi fossero stati recuperati dal marito.