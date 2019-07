Frana A5, Vda chiede operatività tavolo tecnico

"Abbiamo chiesto 'operatività' al tavolo tecnico che sarà al lavoro già a partire da questa settimana, subito dopo la firma del Protocollo d'Intesa approvato dal Governo regionale e in programma giovedì 4 luglio a Quincinetto con il Governo della Regione Piemonte. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di un cronoprogramma concreto con tempi certi dei lavori che dovranno partire per mettere in sicurezza l'area dove si trova il movimento franoso". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, che ha partecipato alla riunione convocata dal Prefetto di Torino, Claudio Palomba, per "definire in modo coordinato la gestione degli interventi di mitigazione della frana di Quincinetto".

"Siamo convinti che - ha aggiunto Bertschy - solo unendo le 'forze' e le competenze tra le due Regioni, la delicata questione potrà avviare un percorso risolutivo. E' una questione molto complessa e delicata che stiamo affrontando all'interno di una strategia complessiva, avviata da alcuni mesi".