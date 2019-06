Vda su frana A5, strategia comune con Piemonte

In riferimento alla chiusura dell'autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Ivrea il 22 giugno a causa del movimento franoso sopra Quincinetto, il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, ha inviato una richiesta di incontro al neo-Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per "l'apertura di una strategia comune e risolutiva della problematica irrisolta da anni che penalizza le comunità della Bassa Valle e del vicino Canavese".

Le basi per una sinergia di intenti erano state poste a marzo con l'avvio di un tavolo tecnico con le amministrazioni piemontesi per affrontare in maniera strutturale la tematica della viabilità di confine. "La richiesta rivolta alla Regione Piemonte - si legge in una nota - è parte di un percorso volto ad aprire un tavolo politico-tecnico urgente per analizzare quanto verificatosi e ottimizzare le azioni previste in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità. Un tavolo che porterà le proprie risultanze all'attenzione del Governo nazionale".