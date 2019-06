Morto garante contribuente Orlando Formica

E' deceduto la notte scorsa a Reggio Calabria, dove si trovava in vacanza, Orlando Formica, 86 anni, garante del contribuente della Valle d'Aosta. Esperto in materie fiscali, Formica è stato docente di diritto commerciale ed economia all'Istituto Manzetti di Aosta. Calabrese di origine, era molto conosciuto nell'ambiente culturale e istituzionale valdostano. Organizzava annualmente il Fomica's day, tradizionale appuntamento di incontro dei suoi ex allievi. Il funerale si terrà domani, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia a Reggio Calabria.