Fosson, necessaria maggioranza strutturata

"E' necessaria una maggioranza organica e strutturata. Senza almeno 18 consiglieri che appoggiano il Governo si torna a votare, noi non abbiamo paura delle urne. Governare in un momento di difficoltà come questo impone serietà e concretezza". E' il messaggio che il presidente della Regione, Antonio Fosson, ha mandato a rete civica "ringraziandola per l'avvio di un percorso". "I punti che hanno portato al tavolo - ha aggiunto - sono da esaminare". Secondo l'assessore Albert Chatrian si tratta di "temi affrontabili".

Per l'assessore Luigi Bertschy "non ci devono essere ambiguità" mentre l'assessore Mauro Baccega si è appellato al "senso di responsabilità".