Lanièce, errore esclusione valichi alpini da sblocca cantieri

"Nello sblocca cantieri il Governo ha escluso i corridoi internazionali, i valichi alpini e le tratte ferroviarie internazionali dall'elenco degli interventi ritenuti prioritari ed emergenziali. È un errore e un limite evidente di questo Provvedimento." Lo dichiara il senatore dell'Union valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce.



"Per la Valle d'Aosta, ad esempio,- aggiunge - questo significa l'ulteriore rimando della ripresa di lavori della galleria di Etroubles". Secondo il parlamentare valdostano "tutto questo succede a pochi giorni dalla campagna elettorale in cui autorevoli esponenti del Governo nazionale sono venuti in Valle d'Aosta ad annunciare ai cittadini e a garantire ai Sindaci lo sblocco dei cantieri e la modernizzazione della tratta ferroviaria".