Aggravi, fatti che aggiungono dubbi e preoccupazioni

"Quando l'altro giorno esprimevamo con il collega Cognetta preoccupazione in vista della prossima Assemblea dei Soci della Casinò de la Vallée, non avremmo voluto leggere di fatti che aggiungono ulteriori dubbi e preoccupazioni sul futuro dell'Azienda".



Così il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) commenta le notizie riguardanti l'ipotesi di un concordato concorrente per il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. "Cosa sta succedendo? Chi ha interesse a far naufragare una procedura condotta secondo le regole e posta sotto l'egida del Tribunale?", si chiede Aggravi.



"Spero vivamente che le cose vadano come devono andare - conclude l'ex assessore regionale al bilancio - e che ognuno si assuma (comunque sia) le relative responsabilità (pareri a parte). Ma attenti...".