Rete civica, necessario cambiare regole

"E' una crisi in cui rilevante è il ruolo di un sistema elettorale ed istituzionale che non garantisce stabilità di governo e continuità amministrativa".

Così Rete civica commenta la crisi politica regionale, prodottasi dopo l'abbandono della maggioranza da parte del consigliere Claudio Restano. Annunciando di voler presentare una "proposta di radicale modificazione del sistema in modo da dare un potere decisionale diretto agli elettori e avere maggioranze e Giunte che durano una intera legislatura", il movimento ha convocato una conferenza stampa per domani, alle 16.30, nella sala dell'Hôtel des Etats, ad Aosta.