Chiamano Ispettorato, botte a dipendenti (in nero)

Una 'spedizione punitiva' ai danni di due dipendenti (in nero) 'colpevoli' di una segnalazione all'Ispettorato del lavoro. E' quanto è accaduto lo scorso aprile a Breuil-Cervinia. Risultano per questo indagati Cristina Angotzi, 45 anni residente a Valtournenche, proprietaria del ristorante Les Skieurs d'Antan, Monica Angotzi di 42 anni di Torino e Franco Musso, 57 anni di Torino.

Le vittime, avendo lavorato per diversi mesi senza contratto e senza ricevere il compenso pattuito, si erano rivolte all'Ispettorato i cui carabinieri si erano poi presentati nel locale, sulle piste da sci. Tanto è bastato all'imprenditrice Cristina Angotzi per chiedere aiuto alla cugina Monica Angotzi e al suo convivente Franco Musso e organizzare con loro - secondo quanto è emerso dalle indagini dei militari di Cervinia, coordinate dal pm Luca Ceccanti - una violenta aggressione nell'abitazione della coppia di camerieri (con ripetuti pugni sferrati da Musso, presentatosi anche armato di coltello).

Nei confronti degli indagati (concorso in violazione di domicilio e lesione personale aggravata) il pm aveva chiesto la misura cautelare in carcere. Il gip Giuseppe Colazingari ha disposto per Musso e Monica Angotzi l'obbligo dimora nel comune di residenza e di presentazione ai carabinieri, mentre per Cristina Angotzi solo l'obbligo di presentazione ai carabinieri.