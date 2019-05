Coldiretti, coltivazione Cannabis in crescita in Vda

Dopo la sentenza della Cassazione sulla Canapa light l'associazione Coldiretti Valle d'Aosta esprime "preoccupazione per una sentenza che rischia di frenare un settore in grande sviluppo in tutto il mondo": "anche in Valle d'Aosta il fenomeno è in crescita e coinvolge diverse aziende che hanno scelto di puntare su questa coltivazione".

"Oggi c'è una diffusa consapevolezza delle opportunità che possono venire da queste coltura ed è pertanto necessario, su un tema così delicato, l'intervento del Parlamento", spiega Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta nel sottolineare l'importanza di tutelare i cittadini senza però compromettere le opportunità di sviluppo del settore.