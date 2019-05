Rini, avanti con governo Fosson a meno che non cambino condizioni

"Per quanto concerne l'attuale situazione politica regionale, con serietà e lealtà da parte mia si intende portare avanti il progetto di governo sottoscritto il 10 dicembre 2018, a meno che non cambino nel frattempo le condizioni di tale progetto, che ricordo essere basato - per quanto mi riguarda - su un accordo programmatico-amministrativo e non politico". Lo dichiara la presidente del Consiglio Valle Emily Rini, fondatrice del movimento Front valdotain.

"Sono soddisfatta della vittoria di ieri del centrodestra in Valle d'Aosta, area a cui come Front Valdôtain abbiamo deciso di aderire in tempi non sospetti". Aggiunge Emily Rini. "Al di là dell'evidente affermazione della Lega, - prosegue Rini - una parte non trascurabile di elettori, pur in un momento di difficoltà, ha comunque dimostrato di sapersi e di volersi riconoscere in un'area, quella di centro che guarda al centrodestra, che in Valle d'Aosta può soltanto lavorare per crescere, per dare voce a quell'elettorato, anche autonomista, alla disperata ricerca di una collocazione che poggi su basi serie, credibili, solide e di prospettiva".