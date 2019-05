Contributi Crer, condannato ex presidente

Il tribunale collegiale di Aosta ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) Enzo Baccega, di 64 anni, ex presidente del Crer Valle d'Aosta, il Circolo ricreativo ente Regione - enti locali. Disposta inoltre la confisca dei suoi beni fino al raggiungimento della cifra di 103 mila 500 euro. Era imputato per indebita percezione di contributi pubblici: in base alle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, non avrebbe indicato un saldo passivo nei rendiconti e avrebbe omesso di indicare i ricavi legati alla gestione di attività commerciali come il tennis. Senza i presupposti di legge, tra il 2012 e il 2015, avrebbe quindi percepito indebitamente per il Crer contributi regionali per circa 90 mila euro. Le indagini sono state coordinate dal pm Luca Ceccanti.