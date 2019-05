A Gressan International beach soccer tour

Sarà formata da ex azzurri di calcio del calibro di De Ceglie, Di Livio, Pellizzoli, Di Michele, Ruotolo, Tonetto la squadra dell'Italia che il 14 e il 15 giugno scenderà in campo nella prima tappa dell'International beach soccer tour, in programma a Gressan (Aosta). Il primo giorno gli azzurri affronteranno in semifinale la Svizzera (18,30) mentre nell'altro scontro diretto per la finale si troveranno di fronte Francia e Portogallo (17,30); il giorno dopo, agli stessi orari, le finali.

Le partite si giocheranno in un'arena allestita all'area verde di Gressan, in concomitanza con l'ottava edizione del Trofeo Valle d'Aosta calcio riservato ai più giovani. "Ho trovato un'organizzazione di altissimo livello - ha detto Maurizio Iorio, ex calciatore e promotore del circuito - e saranno di due giorni di spettacolo con squadre di fascia A".

Per l'assessore regionale Laurent Viérin si tratta di "una manifestazione che ha delle potenzialità e che garantisce una grande visibilità". Per Michel Martinet, sindaco di Gressan, "è un onore ospitare un evento del genere con grandi campioni in campo, per nopi è la ciliegina sulla torta".