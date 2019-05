Puozzo (M5S), ora stop privilegi anche in Ue

"Bisogna continuare a votare Movimento 5 stelle per cambiare anche in Europa. Lo stop ai privilegi, che in Italia è stato fatto per i vitalizi e le pensioni d'oro ma anche per gli sprechi della politica, deve essere fatto in Europa. A partire dalla doppia sede dell'Unione europea di Bruxelles e Strasburgo che è uno spreco enorme di denaro, centinaia di milioni di euro che potrebbero essere utilizzati nello sviluppo". Così si presenta Piero Puozzo, di 46 anni, sovrintendente della guardia di finanza che vive in Valle d'Aosta da 22 anni, candidato nella lista a 5 stelle della circoscrizione nord-ovest.

"Faccio parte del M5S da parecchio - ha aggiunto - e in particolare del gruppo della Valle d'Aosta. Curo l'organizzazione di eventi del meetup di Aosta. La mia candidatura è quindi un po' passaggio naturale. In Valle d'Aosta c'erano due candidati e io ho ricevuto più voti. La mia non è una candidatura della segreteria, ma frutto della votazione della base".