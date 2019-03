Rini, mi aspetto assunzione responsabilità

"È chiaro che si tratta di una condanna pesante, che tocca il vice presidente dell'Assemblea valdostana, motivo per cui in qualità di presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta sono certa che ci sarà un'assunzione di responsabilità da parte di chi è stato chiamato a ricoprire una carica così importante, nel rispetto dell'Istituzione che tutti noi rappresentiamo, senza per questo entrare nel merito delle contestazioni mosse, trattandosi di una condanna di primo grado, quindi legittimamente appellabile". Lo ha detto all'ANSA la presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini, all'indomani della condanna per corruzione nei confronti dell'ex presidente della Regione e oggi vicepresidente del Consiglio Valle, Augusto Rollandin. "Alla luce della sentenza di condanna, come già accaduto in passato si avvierà l'iter per l'applicazione della legge Severino, seguendo i tempi e le modalità disposti a livello normativo" conclude Rini.