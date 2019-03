Cronotachigrafo tir alterato, denunciato camionista al traforo Monte Bianco

Un magnete interferiva con le corrette registrazioni del cronotachigrafo digitale in dotazione al mezzo pesante e così per il camionista, un cittadino italiano residente nella provincia di Ravenna, sono scattate la denuncia in procura, il ritiro della patente e sanzioni amministrative per oltre 1.600 euro. I fatti sono avvenuti lo scorso fine settimana sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. Dalla verifica della polizia stradale - svolta nell'ambito del controllo sul traffico commerciale internazionale - erano emerse incongruenze sui tempi di guida e di riposo: risultava che il veicolo era fermo dalle 20.30 mentre in realtà era in movimento.

E' quindi scattata una verifica approfondita che ha permesso di scoprire il magnete. Il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali "è una delle condizioni essenziali - fa sapere la polstrada - per garantire la libera concorrenza del mercato e soprattutto la sicurezza della circolazione stradale".