Sciopero clima, delegazione studenti ricevuta a palazzo regionale

Una delegazione degli studenti che oggi hanno manifestato ad Aosta nell'ambito dell'iniziativa mondiale 'Fridays For Future' è stata ricevuta a palazzo regionale in un incontro con la Giunta e con il consigliere Luigi Vesan, in rappresentanza del Consiglio Valle. "La preoccupazione degli studenti è la nostra preoccupazione", ha spiegato l'assessore all'ambiente Albert Chatrian. "La Regione - ha aggiunto - si è recentemente data due ambiziosi obiettivi: il perseguimento a breve della certificazione Carbon free del territorio regionale il raggiungimento di una regione Fuel fossil free entro il 2040, traguardi per i quali sono stati stanziati appositi fondi sul bilancio".

Secondo i dati forniti oggi, le emissioni di Co2 in Valle d'Aosta hanno raggiunto nel 2016 la quantità di 117.699 tonnellate. Di queste il 50 per cento deriva dal riscaldamento domestico, il 37 per cento dai trasporti e il 12 per cento dall'industria. Se in Italia l'emissione procapite di Co2 è di 11 tonnellate, nella regione si ferma a una tonnellata.