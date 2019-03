Operazioni soccorso di Daniele Nardi sul Nanga Parbat bloccate da maltempo

Il maltempo sta bloccando le operazioni di soccorso di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sul Nanga Parbat da sei giorni. Lo riferisce all'ANSA il capo del club di alpinismo del Pakistan, Karrar Haidri. "Al momento non è possibile alcuna operazione a causa delle intense nevicate e della scarsa visibilità", ha detto: "E' previsto maltempo per i prossimi due giorni, sarà difficile per gli elicotteri decollare". L'ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo conferma via Twitter le cattive condizioni meteo al campo base.



Al campo base sul Nanga Parbat, fanno sapere dallo staff di Daniele Nardi, le condizioni meteo non cambieranno nelle prossime ore: neve e nuvole a bassa quota, con venti sostenuti, continueranno a imperversare per tutta la giornata. "Siamo in contatto sia con gli alpinisti al campo base che con il governo pakistano per decidere come procedere, nelle giornate di oggi e di domani, con le ricerche di Daniele e Tom", spiegano ancora i collaboratori di Nardi. L'alpinista e il suo compagno di scalata Tom Ballard sono dispersi da domenica sull'inaccessibile sperone Mummery, tra i 5.100 e i 7.000 metri di quota. Proprio ieri è fallito anche il tentativo di Mohammad Ali Satpar e da alcuni altri esperti alpinisti locali di raggiungere l'ultimo campo di Nardi e Ballard. Ed è fermo a questo punto anche il progetto di trasferire in elicottero dal campo base del K2 il team dell'alpinista basco Alex Txikon che potrebbe effettuare delle ricognizioni con tre droni.

Alpinismo: russi rinunciano a ricerca Nardi,arrivano i droni



"Secondo me sono stati presi da una valanga" di "blocchi di ghiaccio. Non c'è grande speranza, o c'è quasi zero speranza, che sia ancora possibile trovarli vivi". Non si fa illusioni Reinhold Messner. Daniele Nardi e Tom Ballard sono ormai dispersi da domenica sul Nanga Parbat, di cui volevano scalare l'inviolato e terribile sperone Mummery. E intanto slittano i soccorsi. Dopo il forfait del team russo impegnato sul K2, è saltato ieri anche il piano B per portare al campo base una squadra con i droni. Il denaro chiesto dalla compagnia degli elicotteri non poteva arrivare in tempo. Tutto rimandato. Il problema è dato da tre seracchi, giganteschi blocchi di ghiaccio "che stanno sopra lo sperone Mummery, a sinistra e a destra", ricorda Messner, che sul Nanga Parbat nel 1970 ha perso il fratello Gunther. "In base alle fotografie che ho visto oggi", Nardi e Ballard, scozzese di casa in Val di Fassa, "sono saliti per un pezzo, poi ritornando giù per qualche motivo, forse nel punto più esposto, sono stati presi da blocchi di ghiaccio". Al "99,9 per cento sono stati travolti da una valanga generata dal crollo regolare, costante, di uno dei grandi seracchi che sono posti in cima allo sperone", gli fa eco Simone Moro, che nel 2016 era nella prima e unica spedizione ad aver raggiunto in invernale gli 8.126 metri del Nanga Parbat. Un pericolo "non calcolabile", dice Messner.



Insomma, spiega: "Chi va sotto rischia la vita. Un alpinista esperto non dovrebbe andare. Nardi ha capito quello che fa. Ballard è un grande alpinista, giovane, ma non ha l'esperienza di questo tipo". E se fossero riusciti a raggiungere il plateau, il ghiacciaio a monte di quel costone alto mille metri, potendo scendere dalla via 'normale', la Kinshofer? "Sarebbero già scesi e si sarebbero visti - afferma Moro -, sia nel volo in elicottero sia anche a occhio nudo. Io sono arrivato al campo base dal plateau in mezza giornata, le corde fisse nella parte più verticale ci sono". "Sicuramente - sostiene Messner - i soccorritori fanno di tutto per trovare una risposta su cosa è successo, dove è successo".



Ma le operazioni di ricerca rallentano. Dopo i sorvoli di giovedì, venerdì gli elicotteri sono stati fermi. "Askari, la società che gestisce i voli ha dovuto attendere, nonostante da mattina presto ci fosse l'autorizzazione dei militari. La famiglia di Daniele Nardi - scrive su facebook lo staff dell'alpinista - si è resa disponibile al pagamento delle somme necessarie, i tempi tecnici di fatto impediscono il trasferimento di ingenti somme in poche ore". L'Italia, "tramite l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, ha lavorato per cercare di risolvere la situazione cercando di capire le motivazioni di tale ritardo". Quindi "in accordo con le informazioni forniteci, la partenza degli elicotteri è stata fermata dal meteo che è peggiorato e l'operazione di recupero" dell'alpinista basco Alex Txikon e del suo team, dal campo base del K2, "si dovrà effettuare domani mattina". Le ricerche si concentreranno sullo sperone Mummery, dove video girati dal campo base testimoniano il continuo crollo di seracchi. "D'inverno Nardi l'ha tentato più volte - ricorda Messner -, lui stesso ha scritto che nessuno è mai uscito vivo da questo sperone. E purtroppo questa sua frase è vera".