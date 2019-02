Capriolo attaccato da lupi fuori hotel Ayas

Due lupi sfilano sotto le telecamere di un albergo ai piedi del massiccio del Monte Rosa.

E' notte, stringono tra le fauci un capriolo appena catturato e si fermano in un piazzale, dove iniziano a sbranarlo. Un terzo predatore li segue distanza. "Hanno banchettato per un'oretta", spiega il gestore dell'hotel Genzianella di Saint-Jacques, in val d'Ayas. I fatti tra le 2 e le 5 del 21 febbraio. "Al mattino - spiega - facciamo uscire i cani. Abbaiavano in maniera strana.

Quando sono rientrati, uno aveva un lembo di qualcosa e l'altro il muso completamente insanguinato, come se lo avesse messo dentro ai resti. Allora siamo andati a vedere le nostre registrazioni". Probabilmente il lupi stavano già seguendo il capriolo, che è stato catturato "dietro a una baracca". Avete timore? "No, anche perché non conviene al lupo attaccare l'uomo.

Mi ero già informato prima: non esistono casi recenti di attacco all'uomo". I clienti? "Non erano spaventati, ma stupiti del fatto che i lupi girassero così vicino all'abitato".